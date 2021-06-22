وزير النقل يطالب سائقي القطارات باليقظة لمنع وقوع حوادث

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جميع قائدي القطارات ومساعديهم، باليقظة التامة، أثناء سير القطارات، لمنع وقوع حوادث، مشيراً إلى أن حوادث القطارات لها أسباب عديدة منها الأخطاء البشرية، موضحًا أن تحقيقات حادثي قطاري حلوان والإسكندرية مستمرة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوعهما.

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفريق المكلف انتهى من حصر جميع التعديات على حرم السكة الحديد على جميع الخطوط لإزالتها فوراً، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وحركة مسير القطارات، مؤكداً أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير وتحديث منظومة الجر «العربات - الجرارات»، لتقليل حوادث القطارات، منوهًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه.

وحذرت هيئة السكة الحديد، جموع المواطنين وسائقي المركبات، بعدم العبور من على شريط قضبان السكك الحديدية، من الأماكن غير المعدة للعبور، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر التصادم بأحد القطارات، وعدم تأثر حركة مسير القطارات.

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إلى أن هناك أماكن معدة للعبور، لكن العديد من المواطنين، يقومون بعبور القضبان من المنافذ غير المعدة للعبور، موضحة أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وكان توفيق محمد، قائد قطار رقم 594 مختلط «القاهرة - السويس»، قد تمكن أمس، من عدم التصادم بعربة نقل محملة علقت على قضبان السكك الحديدية أثناء عبورها من مكان غير مُعد للعبور على خط السويس بين «البعالوه والتل الكبير».

ونجح محمد، ومساعده، في إيقاف القطار باستخدام فرامل الخطر والرباط السريع، وتم إبلاغ المراقبة المركزية التابعة للمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمكنوا من إزالة العربة بمساعدة الأهالي، واستكمل القطار رحلته دون حدوث أي مشكلات.