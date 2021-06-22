عاجل.. رئيس الوزراء: وصول أول دفعة من لقاح كورونا الروسي خلال أسبوع

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه من المنتظر أن يصل مصر أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، أن التطعيم بلقاح كورونا، يُعد مشكلة عالمية لأنها أكبر من قدرات أي دولة بمفردها، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير مختلف اللقاحات التي تم اعتمادها، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي: «لدينا هدف أن نصل إلى تطعيم 40 % بنهاية العام الحالي، كما نأمل أن نتمكن من زيادة هذه النسبة».

ووجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماع مع اللجنة النوعية المختصة بالشئون الصحية بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض الموضوعات التي تقدم بها رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان للنقاش، منها ضرورة التوسع في عمليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والعمل على سرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بقطاع الصحة، وكذا قانون المسئولية الطبية، فضلا عن أهمية السعي لتفعيل قانون التجارب السريرية وغيرها من القوانين في المجال الطبي.