تفاصيل الخدمات الجديدة المضافة لتطبيق «توكلنا» في السعودية

أعلن تطبيق «توكلنا» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عدداً من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى خدمة نداء استغاثة وخدمة أسعفني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وخدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق، وتمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي بالتعاون مع وزارة السياحة.

دعماً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام مكّن تطبيق «توكلنا» في إصداره الجديد المستخدمين من شراء وإدارة تذاكر النقل للمشاعر المقدسة والدفع عن طريق التطبيق بكل يُسر وسهولة، بالإضافة إلى تمكين المُرافق في تصاريح الحج والعمرة من قبول ورفض طلبات إضافته بصفته مُرافق حج أو عمرة، وذلك لتعزيز الموثوقية وتمكّينه من الاطلاع على من قام بإضافته في التصريح مع إمكانية استبعاد نفسه، كما يُمكّن مصدر التصريح من إدارة المستفيدين ذوي الإعاقة.

وتأتي خدمة نداء استغاثة بميزة أخرى أضافها التطبيق إلى قائمة خدماته؛ لتُمكّن المستخدم من طلب استغاثة ومساعدة عاجلة من الهلال الأحمر السعودي، إلى جانب خدمة أسعفني والتي تُمكّن هي الأخرى المستخدم من طلب مساعدة للمستخدم نفسه أو لأشخاص آخرين مع إمكانية استعراض حالة الطلب وإلغائه، مما يُساهم في سرعة وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي إلى الموقع ومباشرة الحالة سواءً كانت حادثاً لا قدر الله أو غيرها من الحالات التي تتطلب المساعدة.

ومن الخدمات التي تمت إضافتها وستُساهم في تعزيز تجربة المستخدم خدمة تحديث رقم الجوال سواءً كان المستخدم مواطناً أو مقيماً أو خليجياً أو زائراً أو معرفاً؛ وتُمكّن هذه الخدمة المستخدم من تحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق وذلك بالضغط على أيقونة (مساعدة) في صفحة تسجيل الدخول ومن ثم اختيار خاصية تحديث رقم الجوال.

ويواصل تطبيق توكلنا دعم الجهود الصحية التي تبذلها السععودية لمكافحة فيروس كورونا حيث مكّن دور الإيواء من إنشاء تصريح (تجمع مؤسسي) للقادمين إلى السعودية من غير المواطنين وغير المحصنين ممن ينطبق عليهم الحجر المؤسسي، وتساهم هذه الخدمة في تمكين دور الإيواء من إدارة التجمع المؤسسي والتعرف على الحالة الصحية للموجودين.وللاستفادة من هذه الخدمات المميزة دعت (سدايا) المستخدمين إلى المبادرة بتحديث التطبيق عبر متاجر (App Store) و(Google Play) و(AppGallery)، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية؛ وذلك لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.