سفير السعودية بالقاهرة: مصر تشهد نهضة تنموية لم تحدث في تاريخها

قال السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي، إن الصورة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عندما تنظر إليها تستشعر الاستقرار الذي تشهده تلك العلاقة والرغبة الحقيقية في العمل للوصول إلى مراحل متقدمة، وهناك علاقات شعبية وهناك 500 ألف سعودي يعيش في مصر، وكذلك الحال بالنسبة للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك روابط دينية وثقافية وسياسية وتجارية وحتى أسرية بين الشعب المصري والشعب السعودي.

وأضاف «نقلي»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن مصر تشهد نهضة تنموية لم تحدث في تاريخها، وبوتيرة سريعة لم تشهدها من قبل، ونلمس نتائج ذلك على الأرض وفي جميع القطاعات بين البلدين، موضحًا أنه يعتقد أن هناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين والارتقاء بمستوى آخر أعلى.

وأشار السفير السعودي بالقاهرة، إلى أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وبحضور رجال أعمال سعوديين ومصريين وتلك اللجنة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وكل المجالات ذات الطبيعة التجارية، وأن هذا الاجتماع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».