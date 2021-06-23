عقوبة التأخير في تجديد رخصة القيادة: غرامة بحسب نوع السيارة

عمليات بحث عديدة يقوم بها المواطنون على المحرك «جوجل» للاستفسار عن غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة، خاصة في ظل تردد شائعات أطلقها البعض تتضمن توقيع غرامة 40 جنيهاً على مالك المركبة عن كل يوم تأخير في تجديد رخصة القيادة، ما دفع كثير من المواطنين للتأكد من مدى صحة ذلك، وتبيّن في النهاية أنها معلومة مغلوطة.

وتتمثل غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في فرض غرامة مالية قدرها ثُلث الضريبة المحددة على حسب ماركة السيارة، إضافة إلى الضريبة الأساسية الخاصة بالمركبة، وذلك لما ينص عليه قانون المرور الجديد الذي يعطي مهلة لمدّة شهر من تاريخ انتهاء موعد تجديد رخصة القيادة، وبعد انتهائه يتم فرض الغرامة المذكورة.

وفيما يلي توضح «الوطن» أبرز الشروط اللازم توافرها لتجديد رخصة القيادة، في ضوء ما ينص عليه قانون المرور الجديد:

- يجب أن يكتب مالك السيارة إقرارًا بنفسه أنه يرغب في تجديد رخصة القيادة ولدية رغبة مطلقة لذلك.

- إذا تعذر وجود مالك المركبة ولتفادي غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة فإن بإمكانه توكيل شخص آخر للتجديد بدلاً عنه، إذ تكون مدّة التوكيل صالحة لعام واحد ويتم بعدها التجديد.

- حظر التدخين في مركبات النقل الجماعي للركاب، باعتباره فعل ممنوع بشكل قاطع ويجعل مرتكبه عرضة للعقوبة لأنه بذلك يكون قد ارتكب مخالفة.

- توقع عقوبات على قائدي السيارات الذين يتجاوزون السرعة المقررة على الطرق بالإضافة إلى من يقومون بالتطاول على رجال المرور بالحبس والغرامة التي تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

- غرامة مالية من 200 إلى 2000 جنيه إذا توقفت السيارة في نهر الطريق، وتسببت في توقف حركة المرور.

- غرامة مالية تبدأ من 1000 إلى 3000 جنيه إذا لم يتم الحصول على رخصة جديدة بدلاً من إلغاء رخصة القيادة.