القوى العاملة تنظم ندوة تثقيفية عن قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

نظمت مديرية القوى العاملة بالقاهرة «مكتب شرق مدينة نصر» ندوة تثقيفية عن قانون العمل ومستجداته ومجريات العمل على أرض الواقع، فضلا عن المزايا التي حققها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

في مستهل الندوة تحدث مدحت الغمراوي مدير المديرية، عن قانون العمل 12 لسنة 2003 وتفتيش العمل والتشغيل والمفاوضة الجماعية، كما تناول المزايا التي منحتها القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، داعيا الحضور للاستفادة من كل ما يطرح في الندوة حول شرح قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وكل ما يحتاجه العاملين عن حقوقهم والتزاماتهم.

وتناول رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق بعض المواد والحقوق التي تخص العاملين، ومتى يحق للعامل استحقاقه للإجازة العارضة وعددها 6 أيام، والتي تعطي لظروف عارضة أو طارئة.

وتحدث أحمد نظمي وكيل مديرية القوي العاملة بالقاهرة عن شهادات القيد «كعب العمل» الذي يتم تقديمه خلال 30 يوما من شغل الوظيفة.

وفي نفس السياق شرحت إيمان فؤاد، مديرة التأمينات الاجتماعية، الفرق بين قانون التأمينات السابق 79 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذي بدأ تطبيقه في أول يناير 2021، والذي يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين من أصحاب المعاشات، منها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

ثم تناولت هويدا سعيد السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية الوقاية من مخاطر بيئة العمل، وخاصة المخاطر البيولوجية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم فتح باب المناقشة بين الحضور والشركات المشتركة وبين المحاضرين، عن حق العامل في الإجازات الاستثنائية، وإجازة الوضع والإجازات المرضية، وكيفية الحصول على رصيد الإجازات ومتى ترحل، فضلا عن أجازات رعاية الطفل، وحق العامل في إصابة العمل والتأمين على إصابات العمل، وقام بالرد على جميع الاستفسارات المحاضرين.

وفي ختام الندوة سلم مدحت الغمراوي وأحمد نظمي درع باسم مديرية القوى العاملة بالقاهرة إلى مدير الموارد البشرية بفندق دوسيت على حسن الاستقبال والإشراف على تنظيم الندوة.

نظم الندوة منطقة شرق مدينة نصر وأشرف عليها خالد محمد مدير المنطقة، وصالح المصري مدير مكتب التفتيش، وعيد صالح مفتش تفتيش وبحضور العاملين بالمنطقة.