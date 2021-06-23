من حضن «مودة» إلى المصحف.. تفاصيل 7 ساعات لـ حنين حسام في سجن القناطر

قرابة 7 ساعات قضتها حنين حسام نجمة «تيك توك» في حالة نفسية سيئة للغاية، وذلك عقب نزولها من سيارة الترحيلات داخل سجن القناطر، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقها بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف حنيه بتهمة الاتجار في البشر والخروج على قيم المجتمع.

وبحسب مصادر أمنية، نزلت «حنين» من سيارة الترحيلات وتسلمت ملابس السجن البيضاء، ثم خضعت لإجراءات الفحص الطبي كإجراء احترازي لبيان إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، وظلت تبكي وقتًا طويلًا حتى دخلت زنزانة الآداب والتقت صديقتها مودة الأدهم وارتمت في حضنها: «أنا معملتش حاجة، ليه بيحصل فيا كده؟.. أنا مظلومة».

البكاء وقراءة القرآن

وأضافت المصادر، أن «حنين» دخلت في موجة بكاء طويلة أثناء خضوعها لإجراءات دخول السجن الذي خرجت منه قبل 6 أشهر، تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، حتى عادت إليه مرة أخرى مقيدة بالحديد لتنفيذ الحكم القضائي بحبسها لمدة 10 سنوات.

وقالت المصادر، أن «حنين» ساءت حالتها، لكنها هدأت بعد جلوسها في الزنزانة، وأمسكت المصحف وبدأت في قراءة القرآن الكريم والصلاة، بينما كانت سما المصري وشيري هانم وابنتها زمردة في الزنزانة المجاورة ينفذن أحكامًا قضائية صدرت بحقهن بذات التهم، وهي الخروج على قيم المجتمع وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

حضن مودة الأدهم

حنين حسام خضعت لقوة القانون داخل السجن وهي تبكي في حضن صديقتها مودة الأدهم الصادر بحقها حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بذات التهمة وهي الإتجار في البشر والخروج على قيم المجتمع، وبعد أن فرغت من قراءاة القرآن دخلت في أحاديث مع مودة وزميلاتها في السجن، وبحسب مصادر أمنية تحفظت قوات الأمن على متعلقات «حنين» الخاصة وتم إيداعها في الإمانات، وهي عبارة ساعة يد ومبلغ مالي.