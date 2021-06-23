سفير ألمانيا لدى ليبيا: 3 أسباب وراء دعوتنا لعقد «برلين 2»

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن 3 أسباب وراء دعوة بلاده والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر (برلين 2) بشأن ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تقييم ما تحقق بمؤتمر برلين الأول، وهو في المقام الأول وقف إطلاق نار دائم، وسلطة تنفيذية موقتة، واستئناف إنتاج النفط وتعافي الاقتصاد

وتطلع السفير الألماني، وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء، إلى إنجاز القضايا المفتوحة في خارطة الطريق، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية التي يجب الإعداد لها في نهاية العام، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين من أجل تعزيز تنفيذ أهداف وقف إطلاق النار.