«الوطن» تنشر أسماء الناجحين في مسابقة شركة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، أسماء المقبولين للعمل بالشركة فى المسابقة رقم «4»، لسنة 2018 والمسابقة رقم «5»، لنفس العام لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة والتى سبق الاعلان عن موعدها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة وإجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية، وحصلت «الوطن»، على نسخة من نتيجة المسابقة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف المسابقتين «4، 5»، والخاصة بالوادى الجديد والانتهاء من تقييمها طبقاً لمعايير الموضوعية والشفافية بعيداً عن أى تحيز أو محاباه، ومن ثم اختيار الشخص المناسب وفقاً لدرجات الحصول التى أسفرت عنها درجات التقييم.

ونوه اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه على المذكورين بالكشوف المرفقة بالإعلان ضرورة التوجه إلى مقر الشركة بمدينة الخارجة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م وذلك لوظيفة «كيميائى ــ كاتب ــ مراقب أمن ــ سائق»، ويوم الاربعاء الموافق 30 يونيو 2021 م وذلك لوظيفة «حرفى ــ محصل قارىء بالعمولة»، ومعهم الأوراق والمستندات المرفقة بحسب المواعيد المحددة لكل وظيفة، على أن يتم الاعلان عن نتائج باقى المراكز تباعاً.