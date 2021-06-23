خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة

يوجد العديد من الأشخاص لا يمتلكون بطاقة تموينية، خاصة من تزوج حديثا منهم أو هناك من لم يقدم على الحصول على حصته التموينية، وعند التفكير في استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة يتساءلون عن كيفية ذلك وهو ما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويمكن استخراج بطاقة تموين لأول مرة، عن طريق موقع «دعم مصر» أو موقع «مصر الرقمية»، وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

خطوات استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة مصر الرقمية

في البداية عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

- اضغط على خدمات التموين، ثم «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- إدخال بعض البيانات مثل المحافظة واختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع له من القوائم المتاحة أمامك.

- إدخال فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.

- انقر على «موافق على الشروط والأحكام».

- ادخل العنوان الذي تريد استلام بطاقة التموين الجديدة عليه بالتفصيل.

- عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ثم اضغط على «التالي».

- عرض ملخص الطلب وهي تكلفة إصدار بطاقة تموين جديدة، راجع المبلغ المطلوب قبل السداد، واضغط على «سدد الآن».

- اختر طريقة السداد، سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل «خالص».

- سيظهر لك كود السداد، وعداد مداد صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، وأخبر المسؤول أنّك تريد السداد لمصر الرقمية، واطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.

- في النهاية ستظهر لك رسالة بأنّه تم «إرسال طلبك بنجاح».

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة

- في البداية ادخل على موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط.

- ثم انقر على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين، ثم اضغط على «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- تظهر لك رسالة تحذيرية بعدم إدخال أي بيانات خاطئة، وحال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سيتم إلغاء البطاقة نهائيًا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية، اضغط على «موافق».

- إدخال بياناتك الشخصية التي تشمل: الاسم رباعيًا للفرد الجديد ثم الرقم القومي ثم اضغط على «التالي».

- اكتب رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة ثم الضغط على «التالي».

- ستتلقى رسالة تحتوي على كود التحقق عند إدخال الكود اضغط على «تأكيد».

- وبعد الخطوة السابقة قم باختيار «المحافظة المراد النقل إليها - المديرية - الإدارة - مكتب - تاجر - عنوان السكن» ثم الضغط على «التالي».

- تظهر لك صفحة عليك كتابة المستفيدين المطلوب إضافتهم على البطاقة، ومن ثم الضغط على تنفيذ إصدار بطاقة.