كامل الوزير لـ«الوطن»: فصل أي مسؤول يتقاعس في أداء واجبه الوظيفي

عنّف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر، اليوم الأربعاء، المهندس جمال الشامي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل للمسافات القصيرة والطويلة، ومحمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء والمسؤول الأول عن أنظمة حجز التذاكر داخل القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية، متوعدًا بإقالتهما، بعد وجود العديد من المشاكل على أنظمة حجز تذاكر القطارات بالوجهين القبلي والبحري، إلى جانب تعديل أنظمة حجز تذاكر القطارات الروسية بأسبقية الحجز، بدلًا من نظام حجز المقاعد المدون على التذكرة.

وتفقد الوزير، محطة مصر برمسيس، لمتابعة سير العمل، وحركة مسير القطارات، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، من أجل تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، في إطار الخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتحديث منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات.

وعقد اجتماعاً مهمًا مع قيادات السكة الحديد، لحثهم على عودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، والتأكيد على جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة باليقظة، بعدم الاستهتار، لتجنب وقوع حوادث قطارات مرة أخرى، نتيجة الأخطاء البشرية، محذراً أنه في حال استمرار حالة التراخي والتكاسل والتخاذل، سيتم التعاقد مع كبرى الشركات الأجنبية لإدارة وتشغيل وصيانة سكك حديد مصر، دون التدخل في تحديد سعر تذكرة القطارات.

وأوضح كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أي مسؤول يتقاعس في أداء واجبه الوظيفي سيتم فصله عن العمل، قائلًا: "لن أسمح بتواجد أي مسؤول فاسد في قطاع السكة الحديد".

ولفت إلى أن جميع قطارات السكة الحديد، تخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأضاف "لا توجد أي خصخصة لمنظومة السكة الحديد، ولكن من الممكن أن تقوم شركة أجنبية بالإدارة والتشغيل بعقد، دون التدخل في تحديد أسعار تذاكر القطارات"، مؤكداً أن الدولة هي المسؤول الأول عن تحديد سعر تذكرة القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.