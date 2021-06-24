أكاديمية المعلمين تعلن فتح برامج مدفوعة الأجر على منصة المعلم

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الجيزة، إتاحة البرامج مدفوعة الأجر على منصة المعلم، موضحة أن الاختبار لكل من حجز ودفع ولم يدخل الاختبار، أو من لم يحالفهم التوفيق في المرحلة الأولى، ومن لم يكمل الاختبار أو من لم يريد الحصول على شهادة برامج مدفوعة الأجر جديد.

وأضافت الأكاديمية، في منشور بها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرامج بشأن الحصول على شهادة الصلاحية، للوظائف الإشرافية كمدير ووكيل إدارة تعليمية أو مدير أو وكيل إدارة مدرسية أو أساسيات التوجيه الفني، مشيرة إلى أن هذه التدريبات للمخاطبين بقانون 155 لسنة 2007 فقط، مؤكدة على ضرورة صحفية أحوال إلكترونية يوم الاختبار، ويمكن التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي سياق منفصل، تفقد أمس، مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، امتحانات الدبلومات الفنية لليوم الرابع على التوالي وبلغ إجمالي المتقدمين 60529 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات النوعية «35118 طالبا تجاريا و18948 طالبا صناعيا و4600 طالب فندقي و1863 طالبا زراعيا» ومقسم على 218 لجنة.

وأضاف الجيار، أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أي مشكلة تعوق الامتحانات، كما توجد لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي معوقات ومشكلات والعمل على حلها فورا وقوعها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وإبلاغ الوزارة فورا.

وشدد «الجيار» ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.