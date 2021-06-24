محافظ أسوان: تدريب 400 موظف لاكتساب الخبرات المهنية للعاملين بالقطاع العام

في إطار جهود المحافظة المتواصلة بالتعاون مع الجهات المانحة لإعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع معطيات العصر في مجالات العمل المختلفة؛ شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الندوة التعريفية التي نظمتها هيئة فولبرايت مصر عن «التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية» بمشاركة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة عبر تقنية الزووم «ZOOM».

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لهيئة فولبرايت مصر على هذه المبادرة الرئدة الهادفة لاكتساب الخبرات المهنية المتعددة للعاملين في قطاعات العمل العام، مؤكدا على أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بالديوان العام ومختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وهو ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم تدريب 400 موظف من أبناء أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولي المسؤولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي بما يعود بالنفع على الوطن بكل قطاعاته، موضحا بأنه تم أيضا تنفيذ دورات تدريبية لريادة الأعمال لأبناء المحافظة بهدف تشجيع وتبني رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضا صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للاقتصاد القومي.

ومن جانبها قالت ميرفت السمان منسق العلاقات الدولية والشبكة العالمية لمدن التعلم بأسوان أنه يتم التقديم للحصول على المنح المختلفة من خلال الرابط التالي: https://fulbright-egypt.org/ " https://apply.iie.org/huberthhumphrey

حيث أن البرامج المستهدفه لمنح الفولبرايت تتمثل في برنامج للماجستير والدكتوراة وهو متاح التقديم فيه حتى 3 يوليو المقبل، كما يوجد برنامج إعداد القادة وهو يستهدف تدريب مهني في 16 مجال للعاملين بالمحافظة ممن لديهم أدوار قيادية ولديهم خبرة مهنية بحد أدنى 5 سنوات متاح التقديم فيه حتى 26 يوليو المقبل، وبالتوازي مع ذلك توجد منح للفنانين المهنيين في جميع التخصصات لعمل أبحاث وحضور محاضرات على مستوى دراسة الماجستير متاح التقديم فيه حتى 3 يوليو المقبل، مشيرة إلى وجود منح لمدرسي اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والذين لديهم حد أقصى 7 سنوات كخبرة تدريسية متاح التقديم فيه حتى 26 يوليو المقبل، بالإضافة إلى منح أبحاث ما بعد الدكتوراة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على الدكتورة متاح التقديم فيه حتى 28 أغسطس المقبل، علاوة على منح إدارة الفنون للعاملين بالمنشآت الثقافية والأثرية والأكاديميين الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير متاح التقديم فيها حتى 28 أغسطس المقبل، وفيما يتعلق بشروط القبول فإنها تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في أحد المجالات المناسبة.