مصرع عامل تناول قرص غلة سام بطريق الخطأ في ملوي

لقي عامل مصرعه بعد تناوله قرص حفظ الغلة السام بطريق الخطأ بإحدى قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى العام، وتم العرض على النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إخطار من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي، باستقبال إشارة من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «محمد م. ب.»،21 سنة، عامل مقيم بقرية «سيف باشا الشرقية»، جثة هامدة، وبسؤال ذويه أكدوا تناوله قرص حفظ الغلال السام بطريق الخطأ.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4579 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي، وبالعرض على نيابة المركز، قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن الجثة.

وشهد مركز ملوي، قبل عدة أيام، إصابة 3 أشخاص بينهم ربة منزل، يقيمون بمناطق متفرقة، بأعراض تسمم وقيء وإسهال، نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة، على مدار 48 ساعة.

ورجحت التحريات الأولية أن المصابين الثلاث تناولوا أقراص الغلة السامة عن طريق الخطأ، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الوقائع الثلاثة.