عاجل.. 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق وزارة الزراعة

وصلت منذ قليل، خمس سيارات مطافي لمحاولة السيطرة على حريق وزارة الزراعة، الذي نشب في مقر الزراعات المحمية بجوار البنك الزراعي المصري.

كما تواجد السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وقيادات الوزارة لمقر الحريق.

ونشب الحريق في عدد من السيارات المتهالكة بمقر الصوب الزراعية الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتعامل مع الحريق مسئولي الدفاع المدني بالوزارة، إلا أن الحريق الذي بدأ في التمدد للصوب الزراعية لم ينطفئ حتى وصلت سيارات المطافئ.

وارتفعت ألسنة اللهب والدخان أعلى المنطقة التي تقع وسط العديد من المباني الهمة، من بينها بنك التنمية الزراعي والحجر الزراعي ومبنى قناة مصر الزراعية، ومبنى الهيئات والشركات.

ولا تزال سيارات الاطفاء تحاول السيطرة على الحريق الهائل.