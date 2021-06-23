وزيرة التضامن: جائحة كورونا «مكنتش كلها وحشة».. ونفخر بنشاط المجتمع المدني

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنسق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مبادرة «سكن كريم»، كما تتعاون مع مؤسسات وهيئات ووزارات أخرى، من أجل عمل ربط شبكي، ووجود شبكة إلكترونية واحدة، والعمل على تطويرها، مؤكدة أن الوزارة معنية بالحماية الاجتماعية، التي تمس حياة المواطن، التي تتنوع وتتناول قضايا التنمية المتكاملة، «كلنا نكمل بعضنا البعض».

وأضافت «القباج»، خلال حوارها في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن المجتمع المدني في مصر نشيط وواعد وقوي، فالمجتمع المدني الذي تمتلكه الدولة المصرية، علينا جميعًا أن نفخر به، «بيشيل معانا مصر في السراء والضراء مع الجهات الحكومية، بنشوفه في التنمية والأزمات، وبنشوفه في النكبات لا قدر الله، أو في الطوارئ، مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا».

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا تعلمنا كثيرًا من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث إن الجائحة علمتنا جميعًا الشمول المالي والدفع الالكتروني والتحول الرقمي، «الجائحة مكنتش كلها وحشة» فهناك دروس استفادة من هذه الجائحة، مستشهده بالعمالة غير المنتظمة، فهي موجودة طوال الوقت، لكن الجائحة لفتت الانتباه لهذه الفئة من أجل عمل الحكومة خطة لمنع مخاطر قد تقع على هذه الفئة.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أنه يجب أن يكون لدينا الفئات غير المنتظمة مؤمنه بشكل متكامل، وفيه منهجية أو خارطة طريق واضحة، وهذه لم تكن موجودة من قبل، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد استراتيجية للعمالة غير المنتظمة وإعداد صندوق للطوارئ بحيث إن مصر تكون مستعدة وقت أي أزمة.