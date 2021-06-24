تعرف على الأعداء الأربعة للكليتين.. أبرزها الضغط والسكر والنقرس

تعد الكليتين بمثابة فلتر لتنقية الجسم من السموم، ما يستوجب العناية بهذا العضو والحفاظ عليه، ومؤخرا تم اكتشاف 4 أعداء يحاربون الكليتين حال عدم التزام الشخص بحياة غذائية سليمة لذا يجب على كل مواطن أن يتخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على صحته.

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ووفقا للدكتور أحمد عريف استشاري أمراض المسالك البولية و مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، يُعد مرض السكر والضغط و النقرس علاوة على الإستخدام المفرط للأدوية أكثر ما يضر كلية الإنسان و في السطور التالية نتعرف على أكثر مسببات الضرر للكليتين الإنسان.

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السكري أو مرض السكر

يؤثر مرض السكر على وظيفة الكلى عن طريق تأثير المرض على الشعيرات الدموية الدقيقة وهى المسئولة عن عملية ترشيح الدم وتنقيته من المواد غير المرغوب فيها ودفعها للنزول مع البول ومن ثم فإن اختلال هذه الشعيرات يؤدى إلى اعتلال الكلى لدى مرضى السكرى.

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الضغط

يعاني معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم الشريانى من تغيرات وتراكمات داخل شرايين الكلى مما يفقدها مرونتها ويقلل من كمية الدم الواصلة إلى أنسجة الكلى والنتيجة الحتمية لذلك هى تليف تلك الأنسجة ومن ثم الاعتلال الكلوى.

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النقرس.. داء الملوك

يهاجم النقرس الكلى عن طريق ترسب بللورات حامض البوليك داخل أنسجة الكلى مما يؤدى إلى إصابتها بالإلتهاب المزمن، وصولا إلى التليف، علاوة على المساعدة في تكوين حصوات الكلى والجهاز البولي بسبب تركز حامض البوليك بنسبة عالية في البول، وبالتالي فإن مرضى النقرس من أكثر البشر عرضة لإعتلال وظائف الكلى.

الاستخدام المفرط للأدوية بدون وصفات طبية

لعل أشهرها المسكنات ومضادات الالتهاب والمضادات الحيوية

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة كليتك

- أحرص على التشخيص المبكر والمتابعة للسكر وارتفاع ضغط الدم والنقرس

- تجنب الاستخدام العشوائى لكافة أنواع الأدوية والعقاقير خصوصا المسكنات بكثرة

- أحرص على المتابعة الدورية لوظائف الكلى لمن يعانى من تلك الأمراض بصورة دورية لدى الطبيب المتخصص.

- حال كنت مريض كلى سواء أملاح أو حصوات أو فشل كلوى أو التهابات أو أى مشكلة آخري عليك بزيارة الطبيب حال شعورك بوجود مشكلة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

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