وزير النقل يستقل قطار سكة حديد متوجها إلى محافظة أسيوط
الوزير: استبعاد جميع العناصر المتطرفة من العمل بالوظائف الحرجة
كتب:
توفيق شعبان
08:40 ص | الخميس 24 يونيو 2021
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل
استقل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، «منذ قليل»، القطار رقم 980 خط «القاهرة - أسوان»، من محطة رمسيس، متوجها إلى محافظة أسيوط، لتفقد محور ومحطة سكك حديد ديروط، والوقوف على سير حركة القطارات.
وقال الوزير، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجرى خلال الأيام القليلة المقبلة جولات مفاجئة على جميع محطات السكك الحديدية، لمتابعة سير العمل وتشغيل القطارات، وإجراء الصيانات اللازمة للقطارات، علاوة على متابعة جدول التشغيل، وحث قيادات السكة الحديد على التواجد بمواقع العمل، وتوقيع الجزاءات اللازمة على المتقاعسين.
وأضاف الوزير، أن جميع العناصر المتطرفة بمنظومة السكة الحديد سيتم استبعادها من العمل بالوظائف الحرجة، لأنهم يعوقوا حركة التطوير، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات عاجلة، قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.
وتابع: «أنه لا توجد أي خصخصة لمنظومة السكة الحديد، ولكن من الممكن أن تقوم شركة أجنبية بالإدارة والتشغيل بعقد، دون التدخل في تحديد أسعار تذاكر القطارات»، مؤكداً أن الدولة هي المسؤول الأول عن تحديد سعر تذكرة القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.
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