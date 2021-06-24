مقتل 6 جنود فلبينيين في تحطم طائرة «بلاك هوك» أمريكية

تحطمت طائرة هليكوبتر هجومية فلبينية تم تسلمها مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال تدريب ليلي شمال مانيلا، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد القوات الجوية الستة الذين كانوا على متنها، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

وقال وزير الدفاع، دلفين لورينزانا، إنه لايزال من غير المعروف سبب تحطم طائرة هليكوبتر «S-70i Blackhawk»، تقل ثلاثة طيارين وثلاثة من أفراد الطاقم ليلة الأربعاء بالقرب من قاعدة كلارك الجوية، وهي قاعدة عسكرية أمريكية سابقة أصبحت الآن مجمعًا صناعياً وترفيهياً مزدحماً.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الليفتنانت كولونيل ماينارد ماريانو: «لم يتم العثور على ناجين وأنه تم إيقاف طائرات بلاك هوك مماثلة وسط تحقيق في الحادث»، مضيفا: «نحن نحزن على الخسارة».

وأقلعت المروحية الفلبينية من قاعدة كلارك فى مقاطعة بامبانجا فى التدريبات التى استمرت ساعتين ولكنها تغيبت وفشلت فى العودة كما كان مقرراً، بينما قال ماريانو إن فريق البحث والإنقاذ عثر في وقت لاحق على الحطام.

وأنهت وزارة الدفاع الفلبينية صفقة لشراء 16 من طائرات بلاك هوك مع الولايات المتحدة مقابل 241 مليون دولار في عام 2019 في إطار برنامج عسكري لتحديث واحد من أكثر الجيوش تجهيزًا ونقصًا في التمويل في آسيا.

وبصرف النظر عن محاربة التمرد الشيوعي والإسلامي المستمر منذ عقود، يتعرض الجيش الفلبيني لضغوط للحصول على المزيد من المعدات والأسلحة للدفاع عن أراضيه والمطالبة بمناطق في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وسط الصراع الأمريكي الصيني الدائر في منطقة جنوب أسيا.

وكانت المروحية التي تحطمت من بين ست طائرات تم تسليمها في نوفمبر، حيث أفاد ماريانو بأن بقية طائرات بلاك هوك سيستقبلها الجيش خلال العام.