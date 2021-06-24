«أكسيوس»: خطة أمريكية إسرائيلية لفرض حظر جوي بـ4 دول عربية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية، «بعد محادثات جرت مؤخراً»، فرض حظر جوي لمكافحة انتشار الطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز بين وكلائها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وذلك وفقا لموقع «أكسيوس الأمريكي».

وبعد عدة هجمات بطائرات بدون طيار من الميليشيات الموالية لإيران في الأسابيع الأخيرة، والتي تم إحباط بعضها، تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل بقلق بالغ من أن التكنولوجيا ستنتشر إلى مجموعات إضافية قد تستهدف قواتها في المنطقة.

وتعرضت قاعدة الأسد الجوية، حيث تتمركز معظم القوات الأمريكية في العراق، لهجمات متكررة من قبل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، حيث تضررت حظيرة الطائرات في هجوم بطائرة مسيرة في 8 مايو، وأسقطت طائرتان مسلحتان بدون طيار في 6 يونيو.

وفي غضون ذلك، أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة إيرانية مسلحة كانت تحاول دخول المجال الجوي الإسرائيلي خلال العدون على قطاع غزة في 18 مايو.

يشار إلى أنه خلال اجتماع في واشنطن 27 أبريل، اتفق مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات للتركيز على الطائرات بدون طيار والصواريخ الدقيقة الموجهة التي تنتجها إيران، وقدمت لوكلائها الإقليميين.

وعُقد الاجتماع الأول للمجموعة قبل ثلاثة أسابيع، برئاسة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والجانب الإسرائيلي بقيادة نائب مستشار الأمن القومي رؤوفين عازار.

واقترح الوفد الإسرائيلي إطار تعاون إقليمي يشمل الدول العربية التي تواجه تهديدا مماثلا من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، كما اقترح الجانب الإسرائيلي منطقة حظر جوي للطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في المنطقة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين اطلعوا على الاجتماع.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن انطباعهم، أن مجموعة العمل ستواصل الاجتماع لأن إدارة بايدن ترى أن تهديد الطائرات بدون طيار للقوات الأمريكية في المنطقة يمثل أولوية قصوى ويخشى أنه مع انتشار هذه التكنولوجيا، سيزداد الخطر أكثر حدة.