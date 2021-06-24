لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني بتركيب كاميرات مراقبة داخل عربات القطارات

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بشأن بتركيب كاميرات مراقبة بجميع عربات القطارات، لمنع ارتكاب الجرائم المتنوعة، لأن هذا يتماشى مع توجه الدولة بتركيب كاميرات مراقبة بالأماكن العامة والمحال التجارية.

واضافت «التمامي» في طلبها، أن تزويد قطارات السكك الحديدية بكاميرات مراقبة ذات تقنيات حديثة ومتطورة يمكنها رصد وتحديد المخربين بدقة من خلالها، وذلك سوف يساعد الجهات المعنية على تعقب المخربين، وملاحقتهم في أي مكان من خلال الحصول على معلومات وتفاصيل كاملة عن كيفية وقوع الحادث وتحديد الفاعلين.

جرائم التحرش والسرقة

وتابعت عضو مجلس النواب، «جرائم السرقة والتحرش والفعل الفاضح التي تلاحظ ازديادها في الفترة الأخيرة داخل عربات القطارات، لا تعبر عن قيم وأخلاقيات المجتمع الذي مازال يحتفظ بالقيم المبادئ ولا يجب أن نعمم ما يصدر من قلة منحطة على الجميع».

وأشارت النائبة إلى أن العديد من وقائع السرقة والتحرش والفعل الفاضح التي تحدث داخل القطارات يجب مواجهتها والقضاء عليها، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل كل عربة حتى يمكن رصد أي وقائع وتجاوزات ، حتى لو حدثت سيكون هناك سنداً قانونيًا موثقًا يمكن تقديمه لجهات التحقيق.

ولفتت «التمامي» إلى أن آخر تلك الوقائع جريمة الفعل الفاضح، تعود أحداثها إلى تداول مقطع فيديو يرصد قيام شاب ثلاثيني بارتكاب فعل فاضح مع طفل عمره نحو 13 عاما، بائع متجول، مستغلاً نوم جميع الركاب في منتصف الليل داخل عربة قطار مميز «الجيزة -أسوان»، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة، مما يستلزم سرعة تركيب الكاميرات لمنع تلك الجرائم.