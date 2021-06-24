العناني لـ«مستشار ميركل»: منتجعاتنا السياحية جاهزة لاستقبال السائحين

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالدكتور لارس هاندرك رولر، Lars Hendrik Röller المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الحالية التي يجريها وزير السياحة والآثار للعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد الزيارة الثانية له بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد لدفع حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها في كافة المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار.

كما تحدث عن أهمية صناعة السياحة في انعاش ودعم الاقتصاد القومي المصري والألماني وما تساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالسياحة تعد أحد روافد مصادر الدخل القومي للبلدين، مشيرا إلى أن السوق الألماني يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلي مصر، مؤكدا جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين، فمصر تفتح زراعيها لكل شعوب العالم.

كما أطلع الوزير مستشار المستشارة الألمانية، على الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، حيث تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين بهما نهاية يونيو الجاري، كما أنه جاري تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخري في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

واستعرض العنانى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبيقها مصر في المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية.