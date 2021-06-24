«رأسه بـ5 ملايين دولار».. من هو زعيم «القاعدة» باليمن خالد باطرفي؟

أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود للوصول إلى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن خالد باطرفي.

وقال البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بينما يسرح قادته في تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرا لهم، يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن»، مضيفا: «لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضرا ومستقبلا».

Reward! Up to $5 Million for Information on

Khalid al-Batarfi



Batarfi is a senior member of AQAP, which claimed responsibility for a December 2019 attack on a U.S. naval base in Florida that killed 3 U.S. Navy sailors.



If you have info on him, text us. https://t.co/HH3rP6xvAY pic.twitter.com/XK8nDQj8dd — Rewards for Justice (@RFJ_USA) June 23, 2021

وحدد البرنامج رقما خاصا للتواصل معه عبر تطبيقي واتساب و«تليجرام»، للإدلاء بأي معلومات تقود لزعيم القاعدة في اليمن.

ومطلع العام الماضي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تعيين خالد سعيد باطرفي قائدا جديدا للتنظيم خلفا لقاسم الريمي، الذي قتل في غارة أمريكية لطائرة من دون طيار في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وعقب تعيينه، أعلن باطرفي مبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي أيمن الظواهري، متوعدا واشنطن بأن يكون تنظيمه «كابوسا يقض مضاجع الأمريكيين».

وأشرف باطرفي على الشبكة الإعلامية للتنظيم ومقرها في اليمن، وقاد المقاتلين في معارك الحرب التي خاضتها الحكومة اليمنية ضد القاعدة في محافظة أبين عام 2011، حيث قاد باطرفي الذي يلقب بـ«أبو المقداد الكندي»، المتطرفين الذين سيطروا على محافظة أبين في ذلك العام.