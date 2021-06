«رأسه بـ5 ملايين دولار».. من هو زعيم «القاعدة» باليمن خالد باطرفي؟

أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود للوصول إلى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن خالد باطرفي.

وقال البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بينما يسرح قادته في تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرا لهم، يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن»، مضيفا: «لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضرا ومستقبلا».

Reward! Up to $5 Million for Information on

Khalid al-Batarfi



Batarfi is a senior member of AQAP, which claimed responsibility for a December 2019 attack on a U.S. naval base in Florida that killed 3 U.S. Navy sailors.



If you have info on him, text us. https://t.co/HH3rP6xvAY pic.twitter.com/XK8nDQj8dd