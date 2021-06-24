تشريح جثة طفل عثر عليه مقتولا بسطح منزل جيرانه في الشرقية

قررت نيابة بلبيس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تشريح جثة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، عٌثر عليه مقتولا أعلى سطح منزل جيرانه بقرية «بساتين الإسماعيلية»، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللوا إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل «عوض مختار عوض على عثمان»، عامين ونصف العام، مقيم بعزبة النشو التابعة لبساتين الإسماعيلية مركز بلبيس والعثور على جثته في وقت لاحق ملقاه فوق سطح أسرة الجيران ومغطاه بأشياء قديمة وبها آثار خنق حول العنق.

واتهمت أسرة الطفل كل من «عبدالفتاح.أ.ع»، 65 عامًا، وابنه «محمد»، 37 سنة و«عزيزة.ع»، 42 سنة و«ع.ع.أ»، والطفلة «ياسمين.ع.أ»، 11 سنة والطفل «معاذ»، 4 سنوات.

وأفادت الأسرة في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة «ياسمين»، ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات حول الواقعة ومن المقرر أن تستدعي النيابة الطفلة «ياسمين»، والطفل «معاذ»، للاستماع لأقوالهما.

تم تحرير محضرا بالواقعة، ونُقلت جثة الطفل إلى مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، فأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.