«رجب بكار» يحضر مران «سيراميكا كليوباترا» بالجلابية البلدي

فاجأ اللاعب رجب بكار، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، الجميع بحضوره غرفة ملابس الفريق بالجلابية البلدي، قبل انطلاق المران الرئيسي استعدادا للقاء فريق الجونة فى الجولة 27 فى الدوري.

وفور دخول بكار بالجلابية، تعالت ضحكات وصيحات اللاعبين فى غرفة الملابس الذين تعجبوا من الأمر الذي ربما يحدث للمرة الأولى بين لاعبي الدورى الممتاز، والتقط بعضهم صورا تذكارية مع بكار لتوثيق الواقعة ورحب بعضهم باللاعب قائلا: «مرحبا ياعمده».

وظهر «رجب بكار»، لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من «براميدز»، فى أكثر من صورة بالجلابية البلدي، ولكن فى نطاق قريته بمحافظة المنيا، بينها حضوره لجلسة مصالحة بين عائلتين، ومرة أخرى فى صورة نشرها برفقة والده.

ورجب محمود بكار، مواليد عام 1989، وينتمى إلى قرية شارونة، التابعة لمركز مغاغة، بمحافظة المنيا، وسبق أن مثل منتخب مصر فى مباراة واحدة.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا، فريق الجونة غدا الجمعة في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الممتاز ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز 12 بنفس رصيد النقاط ويتفوق كليوباترا بفارق الأهداف، ولم يحرز بكار أي أهداف هذا الموسم ومن المقرر أن يعود إلى بيراميدز عقب انتهاء إعارته هذا الموسم .

كان محمد مجدى قفشه ظهر أيضا بالجلباب الصعيدى فى صلاة العيد الماضي وفي عدة مناسبات أخرى وهو الأمر الذى لاقى إشادة وإعجاب من الجميع.