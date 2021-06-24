في 4 أغسطس.. اختيار «Beckett» لافتتاح مهرجان لوكارنو السينمائي

وقع اختيار إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي على فيلم «Beckett» للمخرج الإيطالي فرديناندو سيتو فيلومارينو، لافتتاح فعاليات الدورة الـ74 من المهرجان المقام في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.

فيلم «Beckett»، من بطولة جون ديفيد واشنطن، بويد هولبروك، فيكي كريبس والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أليسيا فيكاندر، وبعد العرض الأول للفيلم في لوكارنو، ستطلق منصة «نتفليكس» الفيلم للعرض في 13 أغسطس المقبل، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة «فارايتي».

وتدور أحداث الفيلم حول سائح أمريكي يدعى «بيكيت»، والذي يقوم بدوره ديفيد واشنطن، ويذهب في رحلة إلى اليونان، ويجد نفسه مضطر إلى النجاة بحياته بعد ما أوقعه حادث سيارة مأسوي في منتصف مؤامرة سياسية، ليكون ​أمله الوحيد في البقاء هو عبور البلاد والوصول إلى السفارة الأمريكية قبل أن يتمكن مطاردوه من اللحاق به.

ويمثل الفيلم عودة للمخرج سيتو فيلومارينو إلى المهرجان السينمائي السويسري، منذ عرض آخر أعماله «Diarchia» عام 2010، كما يعتبر المهرجان هذا العام عودة لعرض الأفلام في الساحة الكبيرة «بيتزا جراند»، وهي ساحة العرض المركزية في مهرجان لوكارنو، وتستضيف عروض أكبر الأفلام والتي تتسع الستحة لأكثر من 8 آلاف مشاهد.

كما تعتبر الساحة مساحة للمنافسة بين الأفلام في المهرجان، حيث يصوت الجمهور كل يوم لفيلمهم المفضل باستخدام تطبيق المهرجان، وفي نهاية الفعاليات يفوز الفيلم الأكثر شعبية بجائزة UBS Audience Award، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي يمكن الحصول عليها.

ويعود المهرجان العام الحالي، بعد ما اقتصرت فعاليات الدورة السابقة، على عرض أفلامه على موقعه على الإنترنت وفي بعض صالات العرض في المدينة، مع مراعات تدابير السلامة، وفي العام الحالي تعود العروض إلى الساحة الكبيرة ولكن لم يتم تحديد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا».