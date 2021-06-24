مصر تضيء أوروبا.. تعرف على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان

اهتمت وسائل الإعلام اليونانية بشكل لافت، بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، وذلك بعدما كتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على موقع «تويتر»، أن الخطة جاهزة للتنفيذ وهو ما أثار ترحيب واسع بين النشطاء اليونانيين.

وقال ميتسوتاكيس: «أعلق أهمية كبيرة على توصيل الكهرباء بين اليونان ومصر، من خلال كابل بحري عالي السعة سينقل إلى اليونان وأوروبا الكهرباء التي سيتم إنتاجها حصريًا من مصادر متجددة».

وأضاف ميتسوتاكيس: «إنه مشروع أخضر، وهو أحد أكبر المشاريع في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، سيوحد دولنا وقاراتنا بناءً على احتياجات عصرنا. المذكرة ذات الصلة التي ستطلق تفاصيل هذا التعاون جاهزة عمليًا».

ويدعى المشروع «Euro Africa Interconnector - الرابط بين أوروبا وأفريقيا» وهو عبارة عن كابل سوف يتجه من مصر إلى قبرص ثم إلى اليونان، حيث سيبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترًا «1025 ميلًا» بقدرة 2000 ميجاوات وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وسيتم ربط مصر بقبرص بكابل يبلغ طوله 498 كيلومترًا «309 ميلًا»، ثم توصيل قبرص بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا (558 ميلًا)، يوفر اتصالاً بشبكة الكهرباء لعموم أوروبا، ويصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر (9800 قدم) تحت مستوى سطح البحر في بعض المناطق بين جزيرة كريت وقبرص.

وقالت صحيفة جريك تايمز اليونانية في 22 يونيو الجاري، إن الربط الكهربائي بين اليونان ومصر نوقش خلال اجتماعات عقدها وزير البيئة والطاقة، كوستاس سكريكاس، في القاهرة مع نظرائه المصريين.

وعلى وجه التحديد، التقى سكريكاس، بوزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء، محمد شاكر، ووزير الثروة البترولية طارق الملا.

وذكرت الصحيفة: أن هذا المشروع الذي يهدف إلى الربط بين شبكات الكهرباء في اليونان ومصر، سيكون الأول بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.