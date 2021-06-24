السفير الأمريكي يعود مجددا إلى روسيا بعد شهر من مغادرته موسكو

عاد السفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الخميس، إلى موسكو بعد شهر من مغادرته لها، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون مع روسيا لبناء علاقات مستقرة بين البلدين، واصفًا المحادثات بين الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي بـ«البناءة».

وقال ساليفان، في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية: «يسرني أن أعود إلى موسكو لمواصلة العمل مع فريق موثوق ذي خبرة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لتمرير المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة في روسيا، أعول على التعاون مع زملائنا في الحكومة الروسية لتحقيق هدفنا، الذي يتمثل في بناء علاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بين الولايات المتحدة وروسيا".

خوض حوار نزيه وصريح

وأضاف "يجب أن نتعاون في المجالات التي يستجيب ذلك فيها لمصالحنا المشتركة، أما في المجالات التي توجد فيها بيننا خلافات، ولدينا خلافات كبيرة، فمن بالغ الأهمية خوض حوار نزيه وصريح حولها"، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة انترفاكس الروسية.

وأشار ساليفان، إلى أن المحادثات بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والروسي، فلاديمير يوتين، في جنيف كانت بناءة، وتابع "الآن، عندما عدت إلى موسكو وعاد السفير أنطونوف إلى واشنطن، سأعمل بشكل دؤوب على اتخاذ خطوات عملية من أجل تنفيذ المهمات التي تم تحديدها في القمة".

تطوير الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي

وأوضح أنه يأمل في التعاون مع الحكومة الروسية لتطوير الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، مضيفا "هذا حوار يخدم مصلحة بلدينا والعالم بأسره".

وكان سبق أن أعلن بوتين، أنه توصل إلى اتفاق مع بايدن، خلال أول قمة بينهما جرت يوم 16 يونيو في جنيف، حول إعادة سفيري البلدين إلى مكاني عملهما.