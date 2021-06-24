عاد الزوج فجرا فقفز العشيق من الطابق الخامس

عاد الزوج إلى بيته الكائن في منطقة تقسيم النصر للسيارات بحدائق حلوان، في الخامسة فجرًا، بعد يوم طويل من العمل، حاول فتح باب شقته، إلا أنه كان مغلقًا من الداخل، شعر الزوج بحركة غير عادية ومن ثم ضرب الباب بقوة حتى كسره، وبمجرد دخوله وجد زوجته بمفردها، بينما أسرع رجل غريب إلى شرفة الشقة يحاول الهرب.

صوت ارتطام يرعب سكان المنطقة

استيقظ الأهالي على صوت ارتطام شديد أفزعهم وجعلهم يسرعون إلى الخارج باحثاً عن مصدر الصوت، فبحسب أحد شهود العيان، ظنوا أن حادث طريق وقع، إلا أن المفاجأة كانت حاضرة، ليجدوا شابًا ثلاثينًا أسفل أحد العقارات يتوجع وهو غارقًا في دمه، وبعد لحظات تدلى جارهم من شقته، وأخذ يصور فيه ويتوعده.

الشرطة في مكان الحادث

اتصل الأهالي بالشرطة، فحضرت قوة من قسم شرطة المعصرة إلى موقع الجريمة، كما حضرت سيارة إسعاف قامت بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.

أجرى رجال المباحث تحرياتهم، واستمعوا إلى أقوال الزوج والزوجة، كما استمعوا إلى أقوال شهود العيان، وتوصلت التحريات إلى أن الزوج عند عودته من عمله وجد آخر رفقة زوجته داخل شقته، إلا أن الأخير حاول الهروب منه فخرج إلى شرفة الشقة، وعند محاولة الجلوس على الوحدة الخارجية للمكيف، لم تتحمله، فتهاوت به وسقط من الطابق الخامس، ليلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.

إخلاء سبيل الزوج والزوجة

تم تحرير محضر بالواقعة، وحرر الزوج محضر زنا ضد زوجته، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة، وهناك تم إخلاء سبيل الزوج، ومن بعده زوجته بعدما تنازل الأول عن المحضر الذي حرره ضدها.