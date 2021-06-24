عفت مصطفى: 400 مليار دولار استثمارات القطاع البحري سنويا بالشرق الأوسط

قالت الدكتورة عفت مصطفى، المختارة ضمن أقوى 100 امرأة عربية تحت سن الأربعين، المسؤولة العربية الوحيدة المتخصصة في مجال الإعلام البحري، إنها تغطي كل ما له علاقة بالمواني والسفن، مشيرة إلى أنها أماكن ذات خطورة عالية جدا، لأنها تشهد تصنيع السفن وبنائها.

وأضافت عفت مصطفى، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من حوض بناء سفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها اختارت العمل بمجال الإعلام البحري، لأنها لم تكن موجودة من قبل على الساحة: «كان من الطبيعي أن أعمل بالصحف أو المجلات، لكنني شخصية غير تقليدية، وأحب أن أتوجه للمجالات المهمة، لأنني لا أرغب في تقديم إعلام نمطي».

وتابعت المسؤولة العربية الوحيدة المتخصصة في مجال الإعلام البحري، أن القطاع البحري يقدر بـ20 إلى 30% من اقتصاد الشرق الأوسط، إذ تتراوح استثماراته، بين 300 إلى 400 مليار دولار بشكل سنوي، ويسهم بـ7% من إجمالي الاقتصاد الإماراتي، بواقع 70 مليار دولار سنويًا، لذلك كان لا بد من وجود إعلام ينقل الصورة الطبيعية والواقعية.

وأشارت عفت مصطفى، إلى أن الإعلام البحري، يسلط الضوء على إمكانات القطاع، لأنه يعد الاقتصاد البديل والمستقبل، لافتة إلى أن عدد النساء العاملات في القطاع البحري بالعالم من إجمالي عدد العاملين، يبلغ نحو 2%.

وأوضحت أنها اختارت العمل في هذا القطاع، لأنه كان محتكرا من الرجال، مشيرة إلى أنها كنت أمام تحديًا كبيرًا، لإثبات أن النساء قادرات على العمل فيه، خاصة أنه قطاع تقني صعب للغاية.