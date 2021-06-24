وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار: ليست جديدة ومعلنة من قبل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الأسعار الجديدة الخاصة بالكهرباء في الأساس ليست بالجديدة، حيث إنها ضمن الخطة التي اعتمدتها الوزارة لرفع الدعم عن قطاع الكهرباء وأعلن عنها من قبل في مؤتمرات صحفية، وستطبق ابتداءً من الشهر القادم يوليو، «الشهر اللي جاي هيطبق عليه الأسعار الجديدة».

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» "الوزارة ستقوم بتثبيت سعر الطاقة ذات الجهد الفائق والعالي، والتي تؤثر في أسعار المنتجات كونها خاصة بالصناعة لمدة 5 سنوات، بالنسبة للجهد المنخفض فيهم زيادات طفيفة بعد ما مدينا فترة التخلص من الدعم لعام 2025".

وأوضح أن خطة الوزارة في رفع الدعم كانت ستطبق منذ عام 2014 وصولا لعام 2019 في خطة خمسية للوزارة، ولكن وبسبب الأوضاع المادية الضاغطة على بعض المواطنين دفع ذلك القيادة السياسية إلى مد فترة رفع الدعم وصولا لعام 2025.

وأكد أنه يتوقع عقد مؤتمرا صحفيا يتحدث من خلاله عن إنجازات الحكومة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن قرار الزيادة ليس جديدا على المواطنين، ولكنه ذكر من قبل في الزيادة الماضية للكهرباء في جريدة الوقائع المصرية، وفيها كافة نقاط الزيادة الجديدة وصولا لعام 2025 بالتفصيل، «بنحاول يكون عندنا شفافية مطلقة».

وتابع "إحنا مش بنخفي أي حاجة وربنا بيسر لينا الأمور، وتثبيت أسعار الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي والمتوسط يؤثر في الصناعات.