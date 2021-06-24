عفت مصطفى: لولا سفن الدعم ما تحركت «إيفر جرين» من قناة السويس

قالت عفت مصطفى التي جرى اختارها ضمن أقوى 100 امرأة عربية تحت سن الأربعين، المسؤولة العربية الوحيدة المتخصصة في مجال الإعلام البحري، إن سفن الدعم البحري مصممة خصيصًا لأداء كل عمليات الدعم البحري في عرض البحر، مستدلة على ذلك بتعامل الدولة المصرية مع أزمة السفينة الجانحة «إيفرجرين»: «لولا سفن الدعم البحري المؤهلة لما جرى تحريك السفينة الجانحة في مصر».

وحول طبيعة عملها، خاصة أنها الفتاة الوحيدة في مجال بمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت «عفت مصطفى» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC» من حوض بناء سفن في دولة الإمارات العربية المتحدة: «أول سفينة صورتها كانت سفينة بترول في ميناء راشد، وكنت وقتها أبلغ من العمر 21 عامًا، فاستوقفني عامل الأمن وسألني عن سني، وكانت نظرات من حولي تتساءل عما إذا كنت أفهم في هذا المجال، أم ما زلت صغيرة على تلك المهنة، والحقيقة أنني ثقفت نفسي بنفسي وحضرت ورش عمل كثيرة، وهو ما أصقل من خبراتي».

وتابعت، أن كل من حولها دعمها حتى تصل إلى منصبها، وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية التي تدعم عمل النساء في القطاع البحري، كما دعمها مديروها في العمل: «أعمل على تقديم صورة جميلة وحية للقطاع البحري، لكن هناك تحدي وهو تقبل الجانب الآخر».

وأوضحت، أنها تحضر دكتوراه عن اكتشاف الآثار تحت الماء، وهناك فرص استثمارية كبيرة جدا يمكن اكتشافها من التنقيب عن الآثار.