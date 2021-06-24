خطوات تجديد جواز السفر.. جميع المستندات والأوراق المطلوبة

يسعى العديد من المواطنين إلى السؤال والبحث عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر الخاص بهم، ويستخدمون في ذلك محرك البحث «جوجل»، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أهم الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التجديد، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة:

- البطاقة الشخصية للفرد شرط أن تكون سارية حتى موعد تجديد جواز السفر.

- شهادة الميلاد للأفراد ذوي الأعمار أقل من 16 عاما.

- عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 6*4 بخلفية بيضاء.

- بالنسبة للذكور، فيلزم توفر شهادة تثبت موقف صاحب الجواز من التجنيد، ويتم استثناء المواطنين أقل من 19 عاما.

- بيان الحالة الاجتماعية للفرد عبر تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق حال توفرها.

- إحضار شهادة المؤهل الدراسي.

- تقديم بيان من مكان الدراسة في حال كان المتقدم طالبًا.

- لا بد من تقديم جواز السفر القديم ليتمكن الفرد من الحصول على الجواز الجديد.

خطوات تجديد جواز السفر المصري

عقب الانتهاء من تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة، يجب على الفرد التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة للحصول على الجواز، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك:

- الحصول على استمارة جواز سفر «نموذج 29 جوازات» من مصلحة الجوازات، وتعبئة جميع البيانات الأساسية المطلوبة، مثل الاسم والذي يجب أن تتم كتابته باللغتين العربية والإنجليزية.

- لصق الصور الشخصية عن طريق التوجه إلى مكتب مراجعة الأوراق.

- فيما يخص الطلاب فيجب عليهم تقديم شهادة قيد أصلية معتمدة من الكلية التابعين لها في حال كونهم طلبة جامعيين، أو من المدرسة للسنة الحالية.

- تقديم شهادة قيد مثبت للذكور في حال تأجيل التجنيد لمن تعدت أعمارهم 19 سنة.

- إيداع مبلغ تأمين جواز سفر عن طريق البنك الأهلي أو بنك مصر لصالح مصلحة الجوازات، لغير الحاصلين على مؤهل.

- يحق للشخص استرداد مبلغ تأمين جواز السفر بعد استخراجه أو إلغاء استخراجه.

- دفع الرسوم والحصول على إيصال بالاستلام.

- يستطيع الفرد الحصول على الجواز الجديد خلال 72 ساعة، كما يمكن دفع رسوم خدمة عاجلة واستلام الجواز خلال 24 ساعة.