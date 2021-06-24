عرض المتهم بقتل 3 من أقاربه وإصابة أمه بساطور في المنيا على طبيب نفسي

قررت نيابة مركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل 3 من أفراد عائلته، وإصابة أمه، باستخدام «ساطور»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه على النيابة في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد حبسه.

كما قررت النيابة عرض المتهم على مستشفى الطب النفسي، للتأكد من سلامة قواه العقلية من عدمه، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الطب الشرعي حول ظروف وملابسات الحادث، وكيفية وقوعه وتحديد الإصابات بجثث المجني عليهم وأسباب الوفاة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى قرية «السلطان حسن»، غرب مركز أبوقرقاص، لمعاينة موقع الجريمة، وتقرر التحفظ على المنزل، الذي شهد الجريمة تحت حراسة الشرطة.

وقالت مصادر طبية إن والدة المجني عليه، التي انهال عليها ضرباً بالساطور، مازالت ترقد داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنيا الجامعي، وتتلقى العلاج، وحالتها العامة حرجة.

وألقت وحدة مباحث أبو قرقاص القبض على شاب لاتهامه بقتل 3 من أقاربه، وهم ابن عمه، وزوجه ابن عمه الثاني، وابنة بنت عمه، وأصاب أمه إصابات بالغة، مستخدماً «ساطور»، وذلك داخل «قرية السلطان»، وأفادت تحريات أولية وشهادة الجيران بأن المتهم يعاني اضطراباً نفسياً.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، مساء الثلاثاء الماضي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام «ساطور»، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة والدته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، وتم ضبط المتهم، وفرض كردون أمنى بموقع الحادث لمتابعة الحالة الأمنية.

وبانتقال قوات الأمن وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام «فايز عبد الله»، 35 سنة، بالدخول إلى منزل أسرته بقرية «السلطان حسن»، بمركز أبوقرقاص، وبحوزته سلاح أبيض، عبارة عن «ساطور»، وقام بالتعدي وقتل كل من «حبشي عبدالحميد مفتاح»، 25 سنة، ابن عمه، و«وردة خميس واعر»، 23 سنة، زوجة ابن عمه، و«نجوى راضي عبدالحميد مفتاح»، 18 سنة، ابنة بنت عمه، كما قام بالتعدي على والدته، مما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكل أنحاء الجسم.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو في حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة بعض الجيران إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.