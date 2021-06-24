وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية «صور»

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر السنوى الثامن للمنطقة الروتارية، والذي انطلق اليوم الخميس، تحت شعار «الشباب والفرص»، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور محافظ المنطقة الروتارية «2451-مصر» أسامة الأحمر.

وألقت «القباج» كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، رحبت في بدايتها بأسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية والمحافظين السابقين والمحافظ المقبل ياسر نشأت، معربة عن خالص التقدير والاحترام للأطباء والفرق الطبية الذين جاهدوا وقدموا كل ما لديهم خلال جائحة كورونا، كما تقدمت بخالص التعازي لكل من فقدهم القطاع الطبي خلال الجائحة، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

أكبر المنظمات الأهلية الدولية

وأعربت، عن اعتزازها وتقديرها لما يقوم به المجتمع المدني من جهود في خدمة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الروتارية تعد احدى أكبر المنظمات الأهلية الدولية التي شاركت الحكومة المصرية في مواجهة الكثير من قضايا المجتمع على مدار أكثر من 92 عامًا من العطاء المتواصل.

وأضافت "في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رأينا بناء الإنسان محورًا من محاور التنمية، كما رأينا ان الاستثمار في البشر ركن أساسي من أركان التنمية المستدامة، ومحاور بناء الانسان التي تركز عليها الروتاري هي الصحة والتعليم والبيئة او التمكين الاقتصادي وغيرها من الرسائل".

الأدوار الإنسانية الهامة لأندية الروتاري

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل الأدوار الإنسانية الهامة لأندية الروتاري منذ نشأتها في مصر عام 1929، وتحملها مسؤولية كبيرة في مواجهة كثير من القضايا التنموية، مضيفة أنه من القضايا الهامة التي هددت الطفولة المصرية والتي أثرت على الأسر المصرية والمجتمع هو مرض شلل الأطفال، حيث ساهمت الروتارية في تحمل تكلفة توفير المصل بنسبة كبيرة ليشكل الروتاري بهذا الإجراء جسرًا جنبًا الى جنب مع الحكومة المصرية.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي "الروتاري شارك الحكومة المصرية في العديد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى مختلف مجالات التنمية كالتعليم ومحو الأمية والصحة والبيئة والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي والإغاثة للأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة للعديد من الأنشطة الثقافية ونشر السلام".

وأوضحت أن أندية الروتاري لها مشاركة متميزة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تبنت من خلالها نموذجا تنمويا فريدا في تطوير إحدى القرى المصرية المستهدفة بالمبادرة وهي قرية «باب الأحرار» بالإسكندرية، حيث انتهى الروتاري من إعادة التأهيل الشامل لـ60 مسكنًا وتوفير أكثر من 200 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى أنشطة متعلقة بمحو الأمية وتحسين مصادر الدخل.

الحد من تداعيات جائحة كورونا ودعم الحلول

وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود أندية الروتاري في الحد من تداعيات جائحة كورونا ودعم الحلول والتجارب الإيجابية للتعافي من الفيروس والحد من انتشاره، معربة عن سعادتها البالغة بكون وزارة التضامن الاجتماعي وزارة «بناء الانسان»، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي أصبحت تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد الذي يشمل الرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والبيئة والثقافة والمعرفة والكثير من الجوانب التي تشكل في مجموعها الحياة الكريمة.

وأكدت أن المجتمع المدني يعد شريكا فاعلا في كافة البرامج التنموية والتطوير وقدمت له الحكومة المصرية كافة الضمانات القانونية للقيام بدوره على أكمل وجه، مشيرة إلى صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وصدور لائحته التنفيذية في الربع الأول من 2021، والذي فتح آفاقا أوسع وأرحب للتمويل والرقابة على أنشطة مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى ومنح المزيد من حرية الحركة في الممارسة وعقد الشراكات مع مثيلاتها من المنظمات الاهلية المحلية والدولية.

الأحمر يقدم درعا لوزيرة التضامن الاجتماعي

ومن جانبه، قدّم أسامة الأحمر درع الروتارية لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لدورها وجهودها في تنمية المجتمع.