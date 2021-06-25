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عاجل..هجوم لـ«داعش» الإرهابي على كركوك يسفر عن مقتل 5 عناصر من الشرطة

إطلاق قذيفة أر بي جي وعبوة ناسفة على دورية شرطة

كتب:

حسن رمضان
01:39 ص | الجمعة 25 يونيو 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

لقي 5 عناصر من الشرطة العراقية مصرعهم في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة «كركوك» الواقعة شمال البلاد.

وقالت قناة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق جنوب المحافظة العراقية، موضحة أن تنظيم «داعش» الإرهابي أطلق قذيفة «آر بي جي 7» بعد انفجار العبوة مباشرة.

وأشارت القناة الإخبارية، نقلا عن مصدر أمني، إلى وجود قتلى من الشرطة الاتحادية، لكن الحصيلة النهائية لم تعرف بعد.

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن هجوماً مسلحاً استهدف رتلاً لعناصر الشرطة الاتحادية في وادي الشاي بكركوك.

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