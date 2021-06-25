5 أشياء تدفعك لمشاهدة فيلم تامر حسني الجديد «مش أنا».. اعرفها

نجاح جماهيرى كبير يحققه فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، بطولة النجم تامر حسنى، منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائى، الأربعاء الماضى، حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر في مصر بتحقيقه مليوني جنيه و451 ألف و818 جنيه وفقاً لما أعلنه الموزع السينمائى محمود الدفراوي في بيان صادر.

وحقق الفيلم هذه الإيرادات المرتفعة خلال يومين رغم قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ50% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» 5 أشياء قد تدفع الجمهور لمشاهدة الفيلم المتوقع ارتفاع حصيلة إيراداته خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يملك بطله تامر حسنى شعبية جارفة في مصر والوطن العربي، فضلا عن اختلاف طبيعة الفيلم عن الأعمال السينمائية التي قدمها الأخير خلال مسيرته الفنية.

كوميديا الموقف

- يحتوى الفيلم علي جرعة مكثفة من الكوميديا التي تخلو من الاسفاف أو الابتذال، حيث اعتمد تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق علي كوميديا الموقف التي انتزعت ضحكات الجمهور داخل صالات العرض.

- لم يحرم تامر حسنى جمهوره من الاستمتاع بصوته داخل الفيلم، حيث غني عدداً من أحدث أغانيه داخل الفيلم ومنها أغنية «خليك فولاذي» المقرر صدورها في ألبوم غنائي يحمل الاسم نفسه.

- تكشف أحداث الفيلم عن حب «حسن» ويجسد دوره تامر حسنى لوالدته التي تلعب دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، حيث يبيع مقتنياته في سبيل علاج أمه التي تعاني من مرض معين، وهو ما يحث علي ضرورة اعتناء الأبناء بأمهاتهن في أحلك الأوقات.

بث طاقة إيجابية للجمهور

- يبث تامر حسنى دوماً طاقة إيجابية لجمهوره في أفلامه، ويدعوه لتحقيق أحلامهم مهما كانت المعوقات والصعاب، وهو ما يتجلي واضحاً مع شخصية «حسن» بالفيلم، الذي يعاني من مرض نادر يُسمي «متلازمة اليد الغربية»، ويصاب به شخص من بين نصف مليار شخص علي وجه الأرض، ومع ذلك ينجح في تحقيق حلمه وطموحه مع نهاية الفيلم.

- حظي فيلم «مش أنا» بدعم عدد من المشاهير بعد مشاهدتهم للعمل في العرض الخاص، الثلاثاء الماضي، الذي أقيم داخل أحد المولات التجارية بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث أشاد بمستواه عدد من النجوم، أبرزهم مصطفي قمر وعلى ربيع والإعلامية بسمة وهبة.

ويشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة، ماجد الكدواني، شيرين وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، عصام السقا، فايز المالكى، من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.