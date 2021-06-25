تعرف على مواعيد عرض مسلسل أنت اطرق بابي

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد عرض مسلسل أنت اطرق بابي، حيث حظي المسلسل بنسب مشاهدات عالية لدى الجمهور من محبي الدراما التركية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

مواعيد عرض مسلسل أنت اطرق بابي

تبدأ مواعيد عرض مسلسل أنت اطرق بابي، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث تعرض حلقة واحدة أسبوعيا، على قناة «FOX» التركية.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الـ 43 من مسلسل أنت اطرق بابي، يوم الأربعاء المقبل 30 يونيو على قناة «FOX»، وتصل مدة الحلقة إلى 140 دقيقة.

تردد قناة «FOX» التركية

يعرض المسلسل على قناة «FOX» على القمر نايل سات وتردد 11296، ومعدل ترميز: 27500، واستقطاب V، وتصحيح الخطأ 4/3، وتعرض حلقات المسلسل على شاشة القناة مدبلجة للغة العربية.

وبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل أنت اطرق بابي، في التاسع من يونيو الجاري، حيث تدور الأحداث بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة خلال فترة عرضه، وبدأ عرض الجزء الأول في الفترة من 8 يوليو وحتى 17 أبريل الماضي، على مدار 39 حلقة، ومع بداية الموسم الجديد عرضت حلقين فقط حتى الآن، لتصل عدد حلقات المسلسل المذاعة إلى 42 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة «آيدا» التي تنقطع منحتها الدراسية في الخارج ولا تجد سبيل لعودتها سوى أن تمثل لمدة شهرين أنها خطيبة «سيركان» الذي سيعيد لها منحتها الدراسية، ولكن الأمور تأخذ منحنى مختلفا بعد ذلك.

مسلسل أنت اطرق بابي من تأليف عائشة أونار كوتلو، إخراج يوسف بير حسن، ويشارك في بطولته كلا من هاندا أرتشيل، كرم بورسين، إسماعيل شاشماز، نصليحان يلدان وبيج أونال.