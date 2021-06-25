بـ700 جنيه للفرد.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم للكبار والأطفال

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر قطارات النوم للكبار والأطفال، حتى يتمكن الركاب من الحجز، وعدم استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم للكبار والأطفال: 630 جنيها للفرد

وقالت السكة الحديد، إن أسعار تذاكر قطارات النوم للكبار والأطفال، من القاهرة إلى أسوان والعكس، تكون بنحو:

1- القطارين رقم 86-87:

- الفرد في الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.

- الفرد في الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات نصف تذكرة

2ـ قطارات أرقام 82- 83-84-85:

- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن أسعار تذاكر قطارات النوم للكبار والأطفال، من القاهرة إلى أسيوط والعكس، بنحو:

1- القطارين أرقام 68- 87

ـ الكابينة المفردة بمبلغ 540 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 310 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 270 جنيه.

2- قطارات أرقام 82-83-84-85:

- الكابينة المفردة بمبلغ 600 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 340 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيها.

340 جنيها الكابينة المزدوجة

ونوهت هيئة السكة، إلى أن أسعار تذاكر قطارات النوم للكبار والأطفال، من القاهرة إلى قنا والعكس:

- الكابينة المفردة 575 جنيها.

- الكابينة المزدوجة 350 جنيهات.

- الطفل من 4 لـ10 سنوات 300 جنيه.

2ـ على قطارات أرقام 82-83-84_85:

- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيها.

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يسمح لأى راكب استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيراً إلى أن هناك غرامات فورية سيتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات الهيئة، موضحاً أن أى مسؤول متخاذل في مهام عمله سيتم استبعاده فوراً.