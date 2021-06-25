وزنه 270 كيلو.. وزيرة الصحة تقرر علاج مواطن على نفقة الدولة بالغربية

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة علاج المواطن «رضا إبراهيم عبدالفتاح»، المقيم بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، يعاني من داء الفيل وتضخم بالساقين ويبلغ وزنه 270 كيلوجراما.

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة، وعلى الفور تم التواصل مع أسرة المريض وتجهيز سيارة إسعاف له، ونقله إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة، من أجل تلقيه العلاج.

وبين «وكيل وزارة الصحة بالغربية» أن المريض يعاني من داء الفيل وتضخم بالساقين ويبلغ وزنه 270 كيلوجرام، وتم الانتقال إلى منزل الحالة، برفقة فريق طبي متخصص، ونقله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى دار الشفا بالقاهرة.

وقال «رضا محمد إبراهيم عبدالفتاح»، 43 عاما، إنه غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي بسبب وزنه الذي بلغ نحو ٢٧٠ كيلو فضلا عن إصابته بمرض داء الفيل، منذ نحو عامين، ما تسبب في زيادة كبيرة في وزنه وساقيه، وأصبح غير قادر على الحركة.

وأضاف أنه قصد عددا من الأطباء لكن دون فائدة، إلى جانب أن العلاج غالي ومكلف جدا، ويحتاج إلى تدخل جراحي بصورة عاجلة حيث يزداد وزنه بصورة كبيرة وباع كل ما يملك حتى «التوك توك»، مصدر رزقه الوحيد، ولديه أسرة من زوجة و3 بنات.