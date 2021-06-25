رضوى الشربيني تنشر صورة بـ«لوك جديد».. ومتابعون: قمر 14

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عدد من الصورعلى موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، من جلسة تصوير جديدة وبإطلالة مختلفة وجديدة عليها.

قصة شعر مختلفة

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، مرتدية جامب سوت موف، وقصة شعر مختلفة ذات لون أسود، ولاقت إعجاب متابعيها على صفحتها، حيث علقت الشربيني على صورها قائلة: «لما كل حاجه تبقى جديدة على شخصيتك بس فى الآخر تعجبك».

فيما أبدى متابعي الإعلامية إعجابهم باللوك الجديد، ولا سيما لون ملابسها، حيث قال أحد المتابعين: «قمر 14.. إيه الجمال دة»، وأضافت أخرى: «اللون خرافي.. جميلة الجميلات».

رضوى الشربيني استأنفت برنامجها بعد وفاة والدتها

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني استأنفت تقديم برنامجها «هي وبس» على شاشة قناة «cbc سفرة» مطلع أبريل الماضي بعد وفاة والدتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت رضوى، وهي في حالة انهيار تام من البكاء متحدثة عن الكابوس الذي عاشت فيه طيلة 50 يوما، ولكن كانت المفاجأة التي لفتت انتباه جمهورها هي إشارتها في نهاية حديثها عن الأزمة التي مرت بها، واختصت بذكر شخص واحد بعينه، وجهت له الشكر دون أن تذكر من هو، حيث قالت «بشكر شخص معين وهو قاعد يتفرج عليّ دلوقتى وقف جنبي أنا بشكره».

ولفتت الشربيني إلى معاناتها بشكل كبير على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر نتيجة مرض والدتها بفيروس كورونا حتى رحيلها قائلة: «كان عندي كابوس مدته 50 يوما، مش قادرة ومش عاوزة اتكلم عن تفاصيله دلوقتى، هتكلم عليها لما أقدر أتكلم عليها، لكن احنا كان لازم نطلع لأن عندنا رسالة والرسالة دي لازم نكملها، كمان كان لازم أطلع علشان أنا هي هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقولكم إن مع العسر يسر، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة لكن ربنا موجود».