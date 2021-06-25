«الجو حلو».. مفاجأة نيكول في صيف 2021 عقب عيد الأضحي

انتهت النجمة اللبنانية، نيكول سابا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «الجو حلو» والتي اختارت أن تعود بها لجمهورها بعد غياب دام لفترة عن الساحة الغنائية، وتعد «الجو حلو»، مفاجأة نيكول سابا في صيف 2021 من كلمات ومزيكا مميزة لما تحتويها من آجواء البهجة والطاقة الإيجابية التي تتسم بها أغانيها ومن المقرر أن يتم طرحها عقب عيد الأضحى المبارك.

تم تسجيل الأغنية داخل استديو «ميشن» في القاهرة وهى من كلمات شريف عبيد ،لحن محمد يحي، توزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح، وتصوير فوتوغرافيا صلاح جودة.

وفي سؤال خلال لقائها بعدد من مراسلي القنوات الفضائية عن سر جمالها أجابت نيكول مداعبة شقيقتها نادين سابا -التي تواجدت بصحبتها داخل الاستديو - قائلة :«طبعا علشان الرياضة المستمرة.. وطبعا الجينات الوراثية من ماما لها دور.. شوفوا نادين أختي قمر».

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية آخري لها خلال الأيام القليلة القادمة والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات، حيث وعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب

نيكول سابا مع ابلة فاهيتا

وشاركت النجمة اللبنانية نيكول في إحياء احتفالية صيفية بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المدعويين ممن تفاعلوا بقوة مع أغانيها المميزة طوال تواجدها علي خشبة المسرح.

وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بين نيكول سابا و«أبلة فاهيتا» اشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة، وظهرت نيكول باطلالة ذهبية مثيرة وعلقت فاهيتا قائلة: «دخلت الفستان ازاي دي.. دي أم والنبي وشكل واحدة خلفت».