 علاج 1530 سيدة بمبادرة «صحة المرأة» بمستشفى طنطا التعليمي

أكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكي، أن مستشفيات طنطا الجامعية تساهم في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لخدمة المرضى بمحافظة الغربية، من خلال مشاركة المستشفى التعليمي، التابع للجامعة، ضمن مبادرة «صحة المرأة»، لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية والرعاية الصحية من خلال أحدث الأجهزة الطبية في التشخيص والعلاج.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالإنجازات غير المسبوقة، التي تحققت في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سبيل بناء الإنسان المصري، وتوفير ما يستحقه من خدمات.

‏وقال الدكتور أحمد غنيم، ‏عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفى التعليمي شارك في كافة المبادرات، بدءاً من حملة «100 مليون صحة»، للكشف عن فيروس سي والأمراض المزمنة، وقوائم الانتظار في مجال القلب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وتغيير المفاصل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب المفتوح وجراحات الأورام والأشعات التداخلية وقسطرة المخ.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، أنه تم تقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية لـ1530 حالة، ضمن مبادرة «صحة المرأة»، والفحص بأشعة «الماموجرام» والموجات الصوتية، لأخذ عينات وتحليل الأنسجة، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة للمرضى.

وأضاف أن عملية الفحص الإكلينيكى للسيدات تمت بالتعاون مع قسم الأورام، وقسم الأشعة، للحالات المشتبه بها، وأخذ عينات وتحليل أنسجة بالتعاون مع قسم الباثولوجى بكلية الطب.