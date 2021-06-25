أيتن عامر تتراجع بعد أزمة تطبيق البث المباشر

تراجعت الفنانة أيتن عامر عن إعلانها لأحد التطبيقات الخاصة بالبث المباشر، بعد حالة الهجوم التي تعرضت لها عبر حسابها على «إنستجرام»، وذلك بسبب الأزمة الأخير التي لاحقت تطبيقات البث المباشر بعد الحكم بالسجن على حنين حسام ومودة الأدهم.

أيتن عامر تواجه أزمة بسبب تطبيق البث المباشر

وكانت الفنانة أيتن عامر تستعد للاحتفال بوصول عدد متابعيها على «إنستجرام» إلى 11 مليون متابع، ونشرت مقطع فيديو جديد لها تطلب من متابعيها تحميل التطبيق لمتابعة فيديوهات البث المباشر التي ستقدمها على التطبيق، قائلة: «نزلوا الأبليكيشن عشان نتقابل لايف الساعة 5 ونتكلم ونحتفل سوا بالـ 11مليون»، ولكنها تعرضت لحملة هجوم واسعة دفعتها إلى حذف الإعلان عن التطبيق من على حسابها.

واكتفت أيتن عامر بصورة مصحوبة بتعليق تحتفل فيهم بوصول متابعيها إلى 11 مليون، قائلة: «شكرا على الحب والدعم اللي بحسه وسطكم ويا رب أفضل دايما عند حسن ظنكم، وعشان أنا فعلا بستفيد من رأيكم بستنى نصايحكم ليا ورأيكم في أي حاجة بقدمها».

وجاء ذلك بعد موجة عاتية من الهجوم تعرضت لها أيتن عامر من متابعيها، الذين رفضوا الانسياق خلف تطبيقات البث المباشر خاصة بعد الأزمة الأخيرة لفتيات الـ «تيك توك»، وكان آخرهن حنين حسام التي تقضب عقوبة بالحبس وصلت إلى 10 سنوات بتهمة الإتجار في البشر.

وقالت إحدى المتابعات: «مش دا برضو اعلان لنفس البرامج الي حنين حسام اتحبست عشانها»، بينما علقت أخرى: «ما تفتحي اللايڤ هنا وتتكلمي براحتك بدل البرنامج القذر ده».

وتتابع أيتن عامر عبر حسابها على «إنستجرام» مجموعة من النجوم المصريين والأجانب من بينهم ريم مصطفى، حسن شاكوش، رضا البحراوي، حورية فرغلي، المخرج تامر محسن، هاجر الشرنوبي، أحمد حاتم، وجميلة عوض، بالإضافة إلى الممثلة الأمريكية جينفر جارنر.