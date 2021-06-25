دعاء الاستخارة وكيفية صلاتها.. شروط الاستجابة والتوقيت المناسب

يبحث كثيرون عن دعاء الاستخارة وكيفية صلاتها، وشروط الاستجابة، وعدد مرات الصلاة، وكيفية معرفة نتيجتها ووقت صلاتها، وهو الدعاء الذي يلجأ إليه المسلمين في الأمور المهمة والمصيرية مثل الزواج والعمل.

دعاء الاستخارة وكيفية صلاتها

ونص دعاء الاستخارة وكيفية صلاتها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، (اللَّهُمَّ إنِّي أستخِيرُك بعِلمِكَ وأسْتَقْدِرُكَ بقدرتِكَ وأسأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّك تَقدِر ولا أقْدِر، وتعْلَمُ ولا أعْلَم، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنت تعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خيرٌ لي في دِينِي ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أمْرِي -أو قال: عَاجل أمري وآجِلِه- فاقْدُره لي ويسِّرْهُ لي ثمَّ بَارِك لي فِيه، وإن كُنتَ تعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعاقبةِ أمْرِي -أو قال: عاجِل أمرِي وآجِلِه- فاصرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه واقْدر لي الْخَيرَ حيثُ كان، ثمَّ أرْضِنِي بِهِ).

كيفية صلاة الاستخارة وشروط الاستجابة

وبحسب دار الإفتاء، فإن دعاء الاستخارة يُردد بعد أداء ركعتين من دون الفريضة، وبحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (إِذَا هَمَّ أحدُكُم بالأَمْرِ فلْيَرْكَعْ ركعَتَينِ من غيرِ الفريضَةِ)، وبحسب ذلك فإن صلاة الاستخارة هي صلاة ركعتين، نفلًا، بنية الاستخارة في غير الأوقات المنهيِّ عنها، ويقرأ المصلي في الركعتين ما يشاء من القرآن الكريم، ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾.

وقت صلاة الاستخارة

ويتساءل البعض عن وقت صلاة الاستخارة والوقت الأفضل لترديد دعاء الاستخارة، ولكن اتفق العلماء على أنه ليس هناك وقت لصلاة الاستخارة، أو ذكر دعاء الاستخارة، حيث يجوز للمسلم متى أهمَّهُ أمرٌ وأراد أن يطلب الخِيَرة من الله -عز وجل- لذلك الأمر أن يتوجَّه إليه بالصّلاة ويسأله حاجته.

ووفق دار الإفتاء، فإن صلاة الاستخارة لا تؤدى في وقت ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشّمس، وفترة توسُّط الشّمس في السّماء قبل الزوال، وما بعد صلاة العصر إلى الغروب.

كيفية معرفة نتيجة دعاء الاستخارة

ودعاء الاستخارة، من الأمور المستحبة للمسلم، اتباعا لسنة الرسول صلّ الله عليه وآله وسلم، الذي كان يصلي الاستخارة ويردد دعائها ويعلِّم أصحابه كيفية صلاة الاستخارة ودعائها، ويستطيع الإنسان أن يعرف نتيجة دعاء الاستجابة بطرق عدة تختلف من إنسان إلى آخر، منها أن يجد رؤيا تشير عليه بالاختيار، أو يجد إلهامًا في نفسه بخير الأمرين، ولكن هذا يكون لمن يعرف هذا الأمر، أو قد يجد صدره منشرحًا على أمرٍ ما.

عدد مرات صلاة الاستخارة

وبحسب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، فإن هناك أشخاص يصلون صلاة الاستخارة ويرددون دعاء الاستخارة، ولكن لا يعرفون نتيجتها، ويصبحون متحيرون، وهؤلاء عليهم تكرار صلاة الاستخارة، واستشارة أهل الخير والصلاح، ثم يفعلون ما أُشير به عليهم، وعلى كل الأحوال فما مضى فيه بعد ذلك وتَمَّ يكون هو المختار له ولو رأى فيه شيئًا بعد ذلك لم يعجبه في الظاهر؛ فإن لله تعالى في الأمور حِكَمًا خَفِيَّةً قد لا تظهر للعبد إلا بعد حين.