المثليون ينظمون أكبر مسيرة في تل أبيب وسط مخاوف من انتشار «دلتا»

شارك الآلاف من الإسرائيليين المثليين في مسيرة بشوارع تل أبيب رافعين أعلام قوس القزح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في ظل عودة ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا من سلالة دلتا وفقا لوكالة رويترز.

وتشير التقديرات إلى أن 10 آلاف إسرائيلي شاركوا في المسيرة لتكون أكبر تجمع للمثليين يحدث في منطقة الشرق الأوسط.

ومكّنت حملة التطعيم الإسرائيلية السريعة ضد وباء كورونا، من دفع المنظمين للدعوة إلى المسيرة البحرية بعد إلغائها العام الماضي بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وتم تطعيم أكثر من 55٪ من سكان إسرائيل، وانخفضت الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» وخففت الدولة معظم القيود الصحية.

والارتفاع الأخير في الحالات المنسوبة إلى سلالة دلتا شديد العدوى، دفع مسؤولي الصحة، اليوم الجمعة، إلى فرض لبس الأقنعة في الداخل مرة أخرى والتوصية بارتدائها في أثناء الأحداث الكبيرة في الهواء الطلق.

وبينما كانت الحشود تلوح بالأعلام الإسرائيلية المزينة بالقلوب والرقص في الشوارع، قال البعض إن المصاعب التي عانوا منها أثناء الوباء جعلتهم أقل خوفًا من تفشي جديد للوباء.

وقال معيان شاريت، 33 عاما: «لقد تغلبنا على أشياء كثيرة، ويمكننا التغلب على هذا أيضا، وأصبح العالم يعيش مع هذا الوباء، وإذا اضطررنا إلى الإغلاق لفترة من الوقت، سنجد طريقة للقيام بذلك».

وأوضحت تقاير الصحيفة أن 50 % من الإصابات الجديد بسلالة دلتا من الحاصلين على لقاح كورونا، وهو ما أثار مخاوف عالمية من أن الوباء قد يتغلب على اللقاحات ويكتسب مناعة ضدها.

وتضاعفت الإصابات أكثر من أربع مرات هذا الأسبوع إلى 138 بعد تفشي سلالة دلتا في مدرستين، ما دفع المسؤولين إلى تشديد بعض القيود مرة أخرى وحث الآباء على تطعيم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.