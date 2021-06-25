تفاصيل إعلان السعودية توظيف عاملين في موسم الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية، السماح للمؤسسات العاملة في موسم الحج بتوظيف عاملين من السعوديين والوافدين للعمل بشكل مؤقت، لتغطية احتياجهم خلال الموسم، وفقا لصحيفة المدينة المحلية.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن الراغبين في العمل بموسم الحج، يمكنهم استخراج تصريح عمل يدعى «أجير الحج» عبر التطبيق الإلكتروني «أجير».

شروط العمل

وقالت الوزراة إن الراغبين في العمل لموسم الحج، يجب أن يكونوا من السعوديين أو المقيمين، ومحصنين أو من ضمن فئات المحصنين «محصن جرعة أولى – محصن جرعتين – محصن متعافي»، إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة الأخرى، ولايقل عمر المتقدم عن 15 سنة.

وشددت الوزارة أن يكون الوافد الباحث عن العمل مسجل لدى إحدى منشآت سوق العمل في المملكة وضرورة موافقة صاحب العمل الأساسي.

ويسمح للمرافقين العاملين المسجلين في السعودية وأبناء الجاليات بالتسجيل في النظام في حال عدم وجودهم على رأس العمل لدى منشأة مسجلة، بدون تصريح أو موافقة صاحب عمل الشخص الذي يرافقونه.

وتكون تكلفة إشعار العمل المؤقت في موسم الحج 160 ريال سعودي عن كل شهر في مدة الإشعار، ومدته 3 أشهر.

وقالت صحية المدينة السعودية إن «برنامج أجير يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودية، لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة».

وكانت السعودية قصرت أداء فريضة الحج العام الماضي على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ولم تستقبل أي حاج من الخارج بسبب كورونا.