إصابة رئيس الحكومة التونسية بكورونا

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، مساء اليوم الجمعة، إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس كورونا.

وذكرت رئاسة الحكومة في بيان لها: «أنه تبعا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة، ثبتت مساء اليوم إصابته بفيروس كوفيد 19، مما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا».

وأضاف قائلة: «هذا وسيواصل رئيس الحكومة القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية».

وقالت وسائل الإعلام التونسية إن كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة يخضع للفحوصات والتحاليل الضرورية للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكّد من خلوّها من فيروس كورونا ومن سلامة وضعه الصحي.