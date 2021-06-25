الحكم على الشرطي قاتل "فلويد" بالسجن 22 عاما.. ووالدته: ابني بريء

قضت محكمة أمريكية بالسجن 22 عامًا ونصف، على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق الذي قتل جورج فلويد في أحد شوارع مينيابوليس العام الماضي، وفق وكالات الأنباء.

وتحدث شوفين، الذي كان يرتدي بدلة وربطة عنق رمادية فاتحة وقميصًا أبيض، لفترة وجيزة قبل النطق بالحكم، وقدم «تعازيه لعائلة فلويد».

وأدين الضابط «شوفين»، البالغ من العمر 45 عاما، في أبريل بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد لدوره في وفاة فلويد.

وبعد أن أدلى أفراد من عائلة فلويد بتصريحات، صعد «شوفين» إلى المنصة بجانب محاميه وقال: «أريد أن أقدم تعازيّ لعائلة فلويد»، مشيرا إلى أنه لا يستطيع قول المزيد بسبب المسائل القانونية المعلقة.

وكان محامو الدفاع قد جادلوا بأن هناك «أخطاء وانتهاكات في السلطة التقديرية وسوء سلوك لدى الادعاء وهيئة المحلفين»، مما يجعل المحاكمة غير عادلة.

وافتتحت جلسة النطق بالحكم ببيانات، بما في ذلك مقطع فيديو مؤثر من جيانا، ابنة فلويد البالغة من العمر سبع سنوات، التي قالت: «أسأل عنه طوال الوقت».

وقالت شوفينكارولين باولنتي، والدة «شوفين»، بأنه ابنها المفضل، مشيرة إلى أن أسعد اللحظات في حياتها كانت عندما ولدت شوفين، وعندما علقت شارته على زيه العسكري لأول مرة.

وأضافت: «ديريك، أريدك أن تعرف أنني كنت أؤمن دائمًا ببراءتك، ولن أتراجع عن ذلك أبدًا».

وطلب المدعون العامون في ولاية مينيسوتا، حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا، قائلين إنه «سيأخذ في الاعتبار التأثير العميق لسلوك المدعى عليه على الضحية، وعائلة الضحية، والمجتمع».

وحُكم على «شوفين» بعدما يقرب من عام من ركوعه على عنق فلويد، وهو مكبل اليدين ومنبطح في الشارع، لمدة 9 دقائق و29 ثانية.

وكان «فلويد» تحت ركبتي الضابط، وهو يحاول أن يتنفس، وصرخ مرارًا وتكرارًا «لا أستطيع التنفس» بينما كان مجموعة من المارة المرعوبين ينظرون إليه.