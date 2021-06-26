جريمة طوخ.. القصة الكاملة لمقتل موظف في الشارع بـ 10 طعنات لسرقته

«جثة في الشارع»، على هذه الجملة استيقط أهالي قرية الصفا مركزطوخ بمحافظة القليوبية، ليكتشفوا جثة أحد أهالي القرية وهو موظف بالمعاش مقتولا وملقى في الطريق العام وسط حالة من الذهول سيطرت على أهالي القرية بالكامل لعدم وجود عداوات للمجني عليه وحسن سيره وسلوكه، حيث جرى إخطار رجال المباحث وانتقلت قوة أمنية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، حتى توصلت جهود البحث إلى أن وراء الحادث أحد شباب القرية الذي حاول سرقة المجني عليه وقتله وتركه غارقا في دمائه بالشارع.

جريمة طوخ.. تشكيل فريق بحث جنائي لكشف الواقعة

تلقي العميد تامر مرسي مأمور مركز طوخ بلاغا الأجهزة بمقتل موظف بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان على يد شخص 19 عاما

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وبالمعاينة تبين أن المجنى عليه تلقى 10 طعنات بالجسد وتوصلت التحريات ان وراء الواقعة شاب 19 عاما هاجم المجني عليه لسرقته ولكنه قاومه فتخلص منه بطعنه بمطواة.

جريمة طوخ: اعترافات المتهم

ألقي القبض على المتهم بطوخ حيث أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأنه قتل المجني عليه لسرقته حيث سنحت له الفرصة بمهاجمة المجنى عليه وهدده ولكن المجني عليه قاومه فأرداه قتيلا وتركه غارقا فى دمائه بـ 10 طعنات بالعنق والجسد وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام والتصريح بدفن الجثة.

جريمة طوخ: تأجيل محاكمة المتهم

وبإنتهاء تحقيقات النيابة إحيل المتهم لمحكمة جنايات بنها والتي قررت مؤخرا تأجيل نظر القضية المعروفة بـ «جريمة طوخ» لجلسة 11 أغسطس المقبل مع استمرار حبسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل علي ماهر والمستشار خالد علي إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات.